В Раде начали собирать голоса за отставку генпрокурора: появились подробности

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский, по информации журналистов, уже начал сбор подписей в Верховной Раде за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники журналистка Ан Жюлак.

Она утверждает, что Бужанскому уже удалось собрать 180 голосов за отставку Рябошапки. Большинство подписантов из фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В свою очередь, сам Рябошапка заявил, что голосование по его отставке в среду, 4 марта, может и состояться, но вряд ли будет успешным.

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - ответил генпрокурор на вопрос журналистов.

Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: "Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".

Напомним, не так давно в сети и в СМИ появились многочисленные слухи и об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Люди пыхтят, как паровозы, из-за дела "ПриватБанка" - Виктор Чумак.