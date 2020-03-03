Гончарук сделал неожиданный ход и пошел против Рады и Зеленского: появилась реакция Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился с иском в Окружной административный суд Киева, в котором он просил запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать в повестку дня внеочередного заседания парламента 4 марта вопрос о его отставке.

Как говорится на сайте ОАСК, третьим лицом в иске Гончарука выступает президент Украины Владимир Зеленский.

В своем иске также просит запретить Разумкову увольнять кого-либо из членов правительства.

Кроме того, Гончарук просит запретить вынесение на голосование повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра и кого-либо из министров, запретить вынесение на голосование непосредственно вопроса об отставке премьера-министра и других членов правительства, а также объявлять результаты голосования по этому вопросу.

В свою очередь пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян заявила, что такая информация является фейком, а иск мог подать тезка главы правительства. Не подтвердили информацию про подачу иска и в пресс-службе Кабинета министров.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.