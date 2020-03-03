На встрече Зеленского со "слугами народа" сделали важное заявление по Гончаруку: фото и видео

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями фракции "Слуга народа" в украинском парламенте сообщили о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, заявление было написано 3 марта. В нем Гончарук просит освободить его от занимаемой должности.

Ранее источники "Апострофа" сообщали, что глава государства предложит на должность премьера Дениса Шмыгаля, который сейчас является вице-премьером.

Зеленский прибыл на переговоры с фракцией

Отметим, что 4 марта состоится внеочередное заседание украинского парламента. Скорее всего, именно в этот день депутаты рассмотрят вопрос об увольнении главы правительства Украины.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.