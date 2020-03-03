Люди не почувствовали в своем кармане: у Зеленского озвучили главные претензии к Гончаруку

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что Кабинет министров является неэффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Корниенко сказал, что относительно высокие рейтинги Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что к его курсу и курсу Слуги народа есть доверие.

"В то же время, есть вопросы к выполнению этого курса и программы… Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", - отметил Корниенко.

По его словам, в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором скорее всего рассмотрят вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, может стать спусковым крючком для волны ротаций в рядах чиновников действующего Кабмина.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.