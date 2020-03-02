Намечается большая "перезагрузка": кто может потерять должности в Кабмине

Внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором скорее всего рассмотрят вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, может стать спусковым крючком для волны ротаций в рядах чиновников действующего Кабмина.

Об этом сообщает "LB.ua".

Так, по закону, в случае отставки премьера, члены его кабинета переходят в статус и.о., как и он сам до назначения ему замены. Соответственно эту должность временно может занять вице-премьер Денис Шмыгаль. На данный момент в Раде считают голоса для его полноценного назначения на должность премьера в ближайшем будущем.

В данной связи, источник в "СН" прочит возможное снятие главы НАБУ Артема Сытника, а также увольнение, скорее всего, по собственному желанию, генпрокурора Руслана Рябошапки.

Кроме того, на данный момент рассматривается вопрос объединения полномочий евроинтеграционного вице-премьера с портфелем главы МИД (под Дмитрия Кулебу, - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции "Апостроф").

Изменения также возможны в Минобороны и Минфине. А вот глава Минюста не поменяется.

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.