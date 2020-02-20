Борьба за место: источники рассказали о прокурорских "играх" в руководстве Украины

Отставкой главы ОПУ Андрея Богдана должен был обеспокоиться глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка, которого на должность лоббировал как раз предыдущий руководитель Офис президента, но тот уже давно "диверсифицировал риски".

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Понимая сиюминутность политических раскладов в Украине, Рябошапка сумел быстро найти друзей из-за океана. Другое дело, что при этом он поссорился с группой Коломойского-Боголюбова", - рассказали нам в Офисе генпрокурора.

Серьезно понервничать Рябошапке пришлось, когда во вторник, 18 февраля, в информационное пространство было запущено ряд текстов и постов о его скорой отставке. Якобы это стало следствием тяжелого разговора между ним и президентом Владимиром Зеленским. Добавил подробностей в эту историю нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, являющийся сейчас топ-спикером у олигарха Игоря Коломойского. По информации нардепа, в ходе встречи глава государства якобы упрекал Рябошапку в провальной работе по уголовным производствам, в которых фигурирует предыдущий президент Петр Порошенко, а также предоставил доказательства "продажи" окружением генпрокурора ряда других дел.

"После чего Рябошапка пал духом и провел встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты", - написал Дубинский.

Впрочем, в последнее время доверие к месседжам и инсайдам со стороны команды Коломойского стремительно падает. Тем более в Офисе генпрокурора оперативно опубликовали опровержение этой информации. Как рассказал один из собеседников в отечественном политикуме, помимо достаточно плотной дружбы Рябошапки с разными группами влияния как в Украине, так и за ее пределами, сейчас на его место "нет адекватных кандидатов".

Подробнее о том, кого хочет уволить новый глава ОПУ Андрей Ермак, а также о том, как этой неразберихой хотят воспользоваться другие группы влияния, читайте в материале "Апострофа": На Сейшелы к Богдану: кого уволит новый глава Офиса Зеленского.