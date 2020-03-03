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Все договорились: раскрыты громкие детали по отставке Гончарука

вторник, 03 марта 2020, 18:13
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Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук все же написал заявление об отставке.

Об этом сообщает источник "Апострофа" в руководстве "Слуги народа".

"Гончарука все-таки дожали и он написал заявление об отставке. Ситуация с утра (когда звучали заявления о том, что заявления нет, - "Апостроф") изменилась", - сказал собеседник.

Также в Офисе президента "Апострофу" сообщили, что решение стало результатом консенсуса политико-финансовых групп в стране.

"В отставке Гончарука были заинтересованы олигархи – Ахметов и Коломойский. Также одним из участников договоренностей стал Арсен Аваков. Все договорились, а поэтому шансы Гончарука удержаться были нулевыми", - говорят источники в ОП.

Ранее "Апостроф" сообщал, что депутаты президентской фракции "Слуга народа" пока не уверены, будут ли голосовать за возможную отставку премьер-министра Гончарука.

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