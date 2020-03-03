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В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с Гончаруком

вторник, 03 марта 2020, 15:24
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Депутаты президентской фракции "Слуга народа" пока не уверены, будут ли голосовать за возможную отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об это "Апострофу" сообщили источники в партии.

Нардепы ждут собрания фракции, на которое должен прибыть президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"На данный момент у нас никто ничего не понимает. Все видят, что Гончарука "выбивают", но это абсолютно ничего не означает. Вечером к нам приедет Ермак и Зеленский. Если он скажет, что Гончарука надо уволить, то за это проголосуют. Но, честно говоря, в этом есть серьезные сомнения", – говорит один из представителей "Слуги народа".

Как отмечается, против Гончарука действуют представители различных групп влияния в парламенте.

"Гончарука сбивает не только группа Коломойского, но и команда Ахметова, которая хотела бы поставить Дениса Шмыгаля. Методы используются те же, что и когда сбивали Арсения Яценюка в 2016 году. Сейчас, как тогда различные группы влияния "накачивали" информационное пространство различными слухами, 99% которых оказалась неправдой. Для полного счастья им не хватает своего Барны, который бы вынес премьера из трибуны. Но им вполне может стать либо Дубинский, либо Бужанский", - говорят в "Слуге народа".

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

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