Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до последнего пытался сохранить лицо, но был вынужден подать в отставку из-за провальных дедлайнов, отсутствия видимых перспектив экономического развития и низкого профессионализма команды. Вместе с тем, Украине нужна более профессиональная команда с опытным политиком во главе, кредит доверия к которой у народа будет большим. Такие мысли высказал "Апострофу" политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Отставка правительства назрела. С тех пор, как начались прямые консультации по поводу нового премьера, было понятно, что Алексей Гончарук уйдет. Но было понятно, что без добровольного заявления премьера его отставка невозможна - у него иммунитет сроком на один год. Поэтому произошло всего на заседании фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент. Это было сделано, чтобы не было боев за должности. Если бы Гончарук стал в позу, сказал бы "я ничего писать не буду", то началась бы война всех против всех, против премьера открыли бы уголовные производства и тому подобное.

Предполагаю, что Гончарук мог за последние дни торговаться за свое кресло, но политически он очень слабая фигура. У него нет фракции, которая поддержала бы его - большинство "слуг народа" относится к премьеру очень скептически. Возможно, Гончарук искал мощных союзников, которые могли бы за него заступиться и получить от этого дивиденды.

Он до последнего пытался не потерять лицо и надеялся, что кандидатуру на его замену не найдут. Гончарук будет пытаться остаться в политике, поэтому стремился показать, что он устойчив и работал даже несмотря на "дамоклов меч" отставки.

Провал министров

На самом деле, вопросов к правительству накопилось достаточно много. Это и "пленки Гончарука", и неспособность правительства справиться с повесткой дня, которую предлагает ему президент. Еще в сентябре Владимир Зеленский издал указ, в котором рекомендовал определенные приоритеты и дедлайны, но некоторые из них не были реализованы. Правительство было довольно слабым в вопросах внедрения изменений, чиновники подали достаточно мало законопроектов - в основном это делали депутаты.

С экономическими вызовами правительство также не справилось - дальше была деиндустриализация, падение промышленного производства. Вместо этого мы имеем спекуляции в вопросах государственной статистики, когда меняются определенные показатели для того, чтобы создать впечатление, что не все так катастрофично. Поэтому возложенные на правительство надежды не оправдались, а рейтинг начал падать.

Профессионалы для Украины

Люди, которые сейчас могут прийти в правительство, имеют больший опыт. В частности, Илья Емец претендует на должность министра здравоохранения. На Зоряну Скалецкую было очень много нареканий, в частности, из-за ситуации с коронавирусом. Емец - человек очень профессиональный, он давно работает в медицинский сфере, имеет не просто образование, но и большой бэкграунд.

Новым вице-премьером по вопросам ОПК, по некоторым данным, станет Олег Коростелев - директор КБ ЛУЧ. Это очень уважаемый человек, доктор технических наук, имеет отношение к ракетостроению. Очевидно, на него будут полагаться в вопросах переформатирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Но это половинчатое решение, поскольку в Украине вице-премьер - это слабая позиция, ему не подчиняются ведомства напрямую. Было бы логичнее сделать министерство ОПК, а под него сделать профильного вице-премьера или совместить эти должности, чтобы он мог организовать работу "Укроборонпрома", "Укрспецэкспорта" и выстроить адекватный ОПК, особенно в части повышения летальности нашего вооружения, которое выступало бы ракетным щитом против агрессии в отношении Украины в любом ее измерении.

Кандидат на пост министра финансов Игорь Уманский - это очень серьезная фигура, он был заместителем министра, имеет неплохое реноме. Можно надеяться, что он сможет предложить эффективные модели, показать триггеры экономического роста, которые будут приоритетом для Украины - то, чего так и не сделал Гончарук.

Тимофей Милованов в должности министра экономики выглядел "космонавтом" и не смог отойти от амплуа бизнес-тренера и показать, что он глубже понимает в планировании украинской экономики. Но он не просто бизнес-тренер, он долгое время был в наблюдательном совете Нацбанка Украины. Поэтому Милованова и оставляют, хотя и переводят в Министерство сельского хозяйства, давая шанс завершить земельную реформу, которую он же начал.

Профессионализм правительства повышается - поэтому доверие к нему будет расти. Думаю, второе правительство будет работать дольше. Надеюсь, что оно будет эффективным и однозначно более профессиональным.

Новый премьер

Денис Шмыгаль, претендующий на должность премьера, - человек более профессиональный, чем Гончарук. Он работал губернатором Ивано-Франковской области, до этого работал в Львовской ОГА, занимал много различных руководящих должностей. Тот же Гончарук этим похвастаться не мог. Гончарук пришел из общественного сектора, был юристом, но не имел системного видения реформ, умения управлять сложными системами.

Ивано-Франковская область согласно рейтингу Международного центра перспективных исследований была на втором месте по своей инициативности и активности после Винницкой. Однако говорят о возможной связи между Шмышалем и Ринатом Ахметовым, поскольку первый работал в структурах DTEK. Но не все люди, работающие в компаниях Ахметова, являются его людьми. С другой стороны, контакты с Ахметовым у всех. Он поддерживает нынешнюю власть - это видно и по повестке дня, существующей в его медиа. Ахметов предоставлял свои каналы как площадку для правительства Гончарука, чтобы политики могли донести свою позицию.

Зеленский в свою очередь пытается держать баланс между всеми олигархами. И если мы видим попытки Игоря Коломойского усилить свои позиции, то Зеленский понимает, что этому надо сделать противовес. Как только он пришел к власти, то противовесом был Пинчук. Поэтому президент пытается олигархов уравновесить и одновременно не подыгрывать кому-то одному из них. А Ахметов всегда дружил почти с каждой властью.

Шмыгаль vs Тигипко

У Тигипко, возможно, больше опыта с профессиональной точки зрения, но Шмыгаль, как говорится, не "зашкваренный". За ним нет коррупционного шлейфа, Шмыгаль не работал в "преступных правительствах", не подпадает под люстрацию.

Для назначения Тигипко или Валерия Хорошковского, подпадающих под нее, надо было ждать решения Конституционного суда.

В то же время, я не знаю, насколько сильной будет политическая фигура Шмыгаля. Сейчас он фактически выступает технократом, ведь партия "Слуга народа" - не его.

Сможет ли Шмыгаль предложить кого-то из министров, на которых он мог бы опираться? Трудно сказать. В любом случае, общество будет воспринимать Шмыгаля лучше, чем Тигипко, и кредит доверия у него будет больше.