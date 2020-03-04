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С двух топ-чиновников времен Януковича могут снять санкции: всплыли скандальные данные

среда, 04 марта 2020, 12:40
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После Европейского Союза приняли решение об отмене санкций против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В то же время, санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и других чиновников будут продлены.

"Послы ЕС решили разморозить активы бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продлили на 12 месяцев санкции в отношении Януковича и еще восьми чиновников, на шесть месяцев – в отношении его сына Александра", – написал Йозвяк.

Напомним, Азаров и Ставицкий занимали свои посты во время правления экс-президента Виктора Януковича, санкции против них были введены в феврале 2014 года, после массовых убийств на Майдане.

Как сообщал "Апостроф", ранее допускалось, что еще трое топ-чиновников времен Януковича могут быть исключены из санкционного списка Европейского союза.

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