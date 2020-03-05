Названа фамилия главного кандидата на пост министра образования: что о нем известно

В ходе перезагрузки Кабмина народные депутаты от партии "Слуга народа" начали сбор подписей под депутатским обращением с целью назначить министром образования Юлию Гришину.

Об этом сообщают в Telegram- канале Klymenko Time.

Юлия Гришина - нардеп президентской фракции "Слуга народа", доктор юридических наук, профессор Университета им. Т.Шевченко, на данный момент является членом комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Родилась Гришина Юлия Николаевна (девичья фамилия Щотова) 16 июня 1978 года в городе Киеве, где проживает до сих пор.

Вероятная министр стажировалась во многих украинских университетах:

в 1995 году окончила школу и поступила на юридический факультет Киевского национального университета;

в 2006 году Юлия Щотова получила научную степень кандидата юридических наук;

в 2013 году защитила докторскую диссертацию по юридическим наукам (оба степени полученные по специальности трудовое право).

Владеет немецким языком на уровне А1.

С 2009 по 2013 год была деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений

С 2014 по 2019 год Гришина работала в должности профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2018 года и по сей день она управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School". Также работает судьей Третейского суда организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.

В 2019 году стала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". За время работы в должности дала 95 обещаний. 7 из них выполнила и 2 провалила. Остальные остались в процессе.

Как сообщал "Апостроф", у нового состава правительства много проблем и вакантных мест.