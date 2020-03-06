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Скандал с поставками воды в Крым: Шмыгаль сделал новое громкое заявление

пятница, 06 марта 2020, 22:26
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина начнет поставки воды на территорию полуострова Крым только после его деоккупации.

Об этом он сообщил в эфире шоу "Свобода слова".

"Крым — это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину", — сказал Шмыгаль.

Отметим, что ранее 6 марта во время выступления в Верховной Раде Шмыгаль заявлял, что Украина обязана поставлять воду в оккупированный Крым.

"Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", — заявил премьер.

Как ранее сообщал "Апостроф, слова Дениса Шмыгаля о поставках воды в Крым вызвали широкий резонанс и возмущение в сети.

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