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Шмыгаль в Раде сделал еще одно заявление про воду для Крыма: видео

пятница, 06 марта 2020, 11:47
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму.

Об этом он заявил 6 марта во время часа вопросов к правительству.

По его словам, в случае необходимости украинцам воду для питья поставлять будут.

"Хотя цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - заявил Шмыгаль.Напомним, Шмыгаль говорил о необходимости возобновления подачи воды в оккупированный Крым, считая, что в обратном случае на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Как сообщал "Апостроф", соцсети разгневало заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о необходимости подачи воды в оккупированный Крым для простых жителей.

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