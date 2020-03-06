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Несет Шмыгаль воду: появились яркие фотожабы на заявление премьера про Крым

пятница, 06 марта 2020, 16:01
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В интернете высмеяли заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля про подачу воды в аннексированный Россией Крым.

Фотожабы разместили в социальных сетях.

На картинках изобразили, как политик "подает" воду на оккупированный полуостров.

Напомним, Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в оккупированный Россией Крым. Он отметил, что власти хотят помогать крымчанам, хотят, чтобы они чувствовали, что Украина заботится о них.

Позже Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. По словам премьера, в случае необходимости украинцам воду для питья поставлять будут.

Как сообщал "Апостроф", соцсети разгневало заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о необходимости подачи воды в оккупированный Крым для простых жителей.

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