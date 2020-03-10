Суд избирает меру пресечения Федине, которая угрожала Зеленскому: подробности и фото

Во вторник, 10 марта, в Киеве в Печерском районном суде проходит заседание по делу народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, которая обвиняется в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Федине на этом заседании должны избрать меру пресечения. Ранее в рамках этого же дела меру пресечения в виде личного обязательства избрали Марусе Звиробий.

Сама Федина перед заседанием сказала, что дело возбуждено из-за "напоминания президенту о том, что на передовой на Донбассе" стреляют и прочла стих Тараса Шевченко "Стоит в селе Суботове".

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля ГБР сообщило народному депутату Украины Софии Федине о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.