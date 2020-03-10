RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

12:30
Лицо величайшей силы: модель Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото своих родов Lime
12:20
Эпидемия коронавируса в Италии: к украинцам обратились с важным призывом
12:10
На какой день проявляются симптомы коронавируса: ученые дали четкий ответ
11:50
Звонил матери и адвокату: в Киеве поймали пьяного "героя", разъезжавшего без прав, фото и видео
11:36
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как справляется с алкоголизмом после ареста Lime
11:34
Боевики устроили мощную атаку на ВСУ на Донбассе, подбито авто: первые подробности
11:20
Создают ложную картину: ученые сделали тревожное заявление о симптомах коронавируса
11:08
Украинский канал оконфузился сюжетом о "борьбе" Шевченко против СССР: опубликовано видео
11:02
Принц Гарри и Меган Маркл в изумрудном платье завершили свою королевскую карьеру: фото Lime
10:55
На оккупированном Донбассе заподозрили первый случай заражения коронавирусом: что известно
10:54
Киев остановился в серьезных пробках: на каких улицах не проехать
10:34
Украину накроют дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд избирает меру пресечения Федине, которая угрожала Зеленскому: подробности и фото

вторник, 10 марта 2020, 12:10
переглянути новину українською

Во вторник, 10 марта, в Киеве в Печерском районном суде проходит заседание по делу народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, которая обвиняется в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Федине на этом заседании должны избрать меру пресечения. Ранее в рамках этого же дела меру пресечения в виде личного обязательства избрали Марусе Звиробий.

Сама Федина перед заседанием сказала, что дело возбуждено из-за "напоминания президенту о том, что на передовой на Донбассе" стреляют и прочла стих Тараса Шевченко "Стоит в селе Суботове".

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля ГБР сообщило народному депутату Украины Софии Федине о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: