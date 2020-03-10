Воюем за страну: Зеленский выступил с сильным заявлением на вручении Шевченковской премии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с сильной речью во время вручения премии имени Тараса Шевченко 9 марта.

Глава государства заявил, что Украина сейчас воюет за культуру, которой и является украинский народ

При этом в своей речи украинский лидер вспомнил историю с Уинстоном Черчиллем. Зеленский напомнил, что во вермя Второй мировой войны один из министров правительства Черчилля предложил ему увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, когда политик ему сказал на это: "А за что мы тогда воюем?".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам представили новую необычную коллекцию игрушек - это фигурки известных украинских литераторов, которых изобразили в виде бойцов ВСУ.