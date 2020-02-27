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"Даха Браха" и другие: названы имена лауреатов Шевченковской премии-2020

четверг, 27 февраля 2020, 14:42
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Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в номинации "Литература" в 2020 году получат сразу два лауреата, а в номинации "Киноискусство" премию решили не присуждать.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Суспільне".

Как стало известно изданию, комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко определил лауреатов во всех номинациях, кроме "Киноискусства". По мнению членов комитета, представленные номинанты - фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и документальный фильм "Дом" слово "Тараса Томенко - не соответствуют по масштабу сути премии.

В номинации "Литература" в 2020 году будет сразу два победителя - Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабий Яр. Голосами " и Тарас Прохасько со сборником эссе "Да, но...".

Лауреатом в номинации "Публицистика, журналистика" стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Девушки срезают косы", в которой собраны воспоминания 25 женщин, участвовавших в русско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах.

В номинации "Музыкальное искусство" победила украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" (Марк Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) с альбомом "Путь" (2016), а в номинации "Визуальные искусства" - художественный проект "Карусель" Александра Гляделова.

Созданная в 2015 году опера-реквием "Иов" ( "Iyov") Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко - лауреат в номинации "Театральное искусство".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам представили новую необычную коллекцию игрушек - это фигурки известных украинских литераторов, которых изобразили в виде бойцов ВСУ.

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