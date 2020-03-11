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В США испытали новейшую высокоточную ракету: фото

среда, 11 марта 2020, 16:22
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Американские разработчики протестировали новейшую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которая имеет особую точность по сравнению с аналогами.

Во время испытаний американцы задействовали реактивную систему залпового огня на колесном шасси HIMARS.

Как говорят поставщики вооружения, ракету большой дальности следующего поколения, которую разработали в рамках программы для Сухопутных сил США Precision Strike Missile, тестировали на ракетном полигоне White Sands.

Испытания оказались успешными, так как военным удалось достичь всех основных поставленных целей.

"Сегодняшние летные испытания еще раз продемонстрировали надежность, точность и критически важные возможности, которыми Lockheed Martin наделила PrSM", - прокомментировала ситуацию представитель Lockheed Martin Гайлия Кэмпбелл.

По уточненным данным, максимальная дальность ракеты будет достигать примерно 500 километров.

Напомним, что украинские военные похвастались своим мастерством и показали, как будут уничтожать боевиков на передовой на Донбассе.

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