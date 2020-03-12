Собрались признавать боевиков? В Украине указали на странный пункт в переговорах по Донбассу

Во время переговоров по Донбассу, которые состоялись в Минске 11 марта, украинские политики молчали, в основном говорили российские.

Об этом сообщает журналист Петр Шуклинов на своей Facebook-странице.

"Никто не может мне сказать, зачем нужен "консультативный совет" по Донбассу. Власть воды в рот набрала и молчит. Делает вид, что ничего не произошло. Козак (заместитель руководителя Администрации президента РФ - "Апостроф") от лица Путина вчера в Минске официально надел этот совет на голову Ермаку (руководитель Офиса президента Украины - "Апостроф")", - написал он.

По словам журналиста, теперь, вместо Украины, комментарии на эту тему раздает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ермак молчит. Зеленский молчит. Говорит только Россия. Кто войдет в совет? Зачем это надо Украине? Мы собрались признавать террористические организации России на Донбассе стороной переговоров? Это такой компромисс? Президент Зеленский согласился с этим? Еще раз: КТО войдет в этот совет и ЗАЧЕМ он Украине? Ноль коммуникаций. Ноль объяснений. Ноль информационной политики", - подчеркнул Шуклинов.

Как сообщал "Апостроф", у Украины нет возможности в одностороннем порядке завершить войну на Донбассе. Такое заявление 12 марта сделал президент Украины Владимир Зеленский, который посетил презентацию системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.