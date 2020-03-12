Не все зависит от Украины: Зеленский выступил с важным заявлением о ситуации на Донбассе, видео

У Украины нет возможности в одностороннем порядке завершить войну на Донбассе. Такое заявление 12 марта сделал президент Украины Владимир Зеленский, который посетил презентацию системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По словам главы государства, сейчас люди живут в воюющем мире, где человек не является приоритетом.

"Мы все знаем, что у нас война на востоке, где в результате мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, произошел серьезный конфликт.