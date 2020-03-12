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У Сивохо сделали странное заявление про Донбасс, сравнив "русский мир" с украинизацией: видео

четверг, 12 марта 2020, 17:06
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Во время презентации национальной платформы примирения и единства (НППЕ), инициированной помощником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, эксперт по коммуникативным технологиям Марина Хацаюк использовала лексику сепаратистов, возложив ответственность за конфликт на «элиты Украины и Донбасса».

Видео с выступлением Хацаюк опубликовано на Facebook-странице "ЗрадоСтоп-Антипопулист".

В ходе презентации, которая состоялась в Киеве в четверг, 12 марта, эксперт по медиа и коммуникативным технологиям в команде НППЕ Марина Хацаюк сравнила пропаганду "русского мира" с агрессивной политикой украинизации, которые, по ее мнению, не имеют ничего общего с идеей национальной идентичности.

При этом ответственность за нынешний конфликт эксперт из команды Сивохо возложила на «элиты Украины и Донбасса», выделив таким образом этот регион как отдельное политическое образование.


"А это уже сепаратизм. Докладчик "команды Сивохо" говорит, что ответственность за конфликт лежит на элитах Украины и Донбасса. Которого Донбасса? Это регион Украины. Это трэш", - прокомментировали опубликованное видео в сети.

Знак равенства между русским миром и украинизацией авторы публикации расценили, как попытку запустить гражданскую войну.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства произошел серьезный конфликт. В один из моментов в зал ворвались представители "Азова" и начали потасовку, в которой досталось и самому Сивохо.

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