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Сивохо "бросили" на пол: в Киеве произошла потасовка на презентации платформы примирения, видео

четверг, 12 марта 2020, 11:56
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В Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена заместителем секретаря СНБО Сергеем Сивохо, произошел серьезный конфликт. В один из моментов в зал ворвались представители "Азова" и начали потасовку, в которой досталось и самому Сивохо.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", неизвестные начали словесную перепалку с заместителем секретаря СНБО, после чего толкнули его и он упал. После этого Сивохо покинул зал.

Представителей "Азова" начали обвинять Сивохо в том, что он не называет войну войной и не называет Россию агрессором.

Отметим, что данная платформа создавалась в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. По задумке ее авторов, она должна "помочь людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".

Тогда идею Сивохо в сети восприняли без особого энтузиазма. Люди начали писать, что Россия начала войну с Украиной и продолжает оставаться на территории украинского государства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилась меткая фотожаба на заседание СНБО, в котором, кроме советника по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо, участвуют и другие украинские юмористы.

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