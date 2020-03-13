"Раскол" в партии Зеленского из-за Донбасса: нардеп раскрыл важные детали

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил, что с группой коллег направляется в ОПУ для консультаций касательно совместного обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"Мы сейчас заходим в Офис президента для консультаций. Извините, не могу разговаривать", - сказал он изданию.

При этом он не уточнил, сколько народных депутатов находятся вместе с ним, а также сколько человек подписало заявление.

Как сообщал "Апостроф", у Украины нет возможности в одностороннем порядке завершить войну на Донбассе. Такое заявление 12 марта сделал президент Украины Владимир Зеленский, который посетил презентацию системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.