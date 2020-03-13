RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 марта

18:00
MARUV выпустила первый клип под своим альтер-эго Shlakoblochina - фаны советуют грузить на Pornhub Lime
17:50
Не хотела употреблять наркотики и потеряла друзей: Билли Айлиш поделилась историей своей депрессии Lime
17:43
Любовь очень важна: девушка Киану Ривза рассказала об отношениях с актером Lime
17:05
Люди в панике: украинская модель стала заложницей коронавируса в Италии Lime
16:43
У президента Бразилии обнаружен коронавирус: первые подробности
16:40
Откуда завезли коронавирус в разные страны мира: опубликована детальная карта
16:39
У группы O.Torvald украли уникальную гитару - музыканты пока в полицию не обращались Lime
15:55
Украинские знаменитости снялись в ролике МОЗ о противостоянии коронавирусу Lime
14:47
Резкий скачок смертности и заражение топ-политиков: как коронавирус атакует Испанию
14:30
Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian Lime
14:30
ЕС принял новое решение по "украинским" санкциям против России
13:50
Приговоренного к 23 годам тюрьмы Вайнштейна госпитализировали - что известно о его состоянии Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Слуге народа" сделали громкое обращение к Зеленскому

пятница, 13 марта 2020, 17:32
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Народные депутаты из партии "Слуга народа" опубликовали совместное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выступили категорически против поставок воды в оккупированный Крым и подчеркнули неприемлемость заявления, что на востоке страны - внутренний конфликт.

Соответствующий текст на своей странице в Facebook разместил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Кроме того, инициативу поддержали Егор Чернев, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Лео Герос, Дмитрий Наталуха, Анна Бондар, Никита Потураев, Иван Юнаков, Богдан Яременко, Виктория Подгорная, Игорь Васылив.

Вскоре народный депутат Никита Потураев сообщил "Апострофу", что с группой коллег направляется в Офис президента Украины для консультаций. При этом он не уточнил, сколько народных депутатов находятся вместе с ним, а также сколько человек подписало заявление.

"Мы сейчас заходим в Офис президента для консультаций. Извините, не могу разговаривать", - сказал он изданию.

В заявлении подчеркивается, что парламентарии не могут не обратить внимания на ряд событий вокруг переговоров с Российской Федерацией. В частности, особую обеспокоенность вызывает решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, в который войдут на равных правах представители Украины и ОРДЛО.

"В связи с этим считаем целесообразным заявить, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" №2268 от 2018 года Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях", - сказано в заявлении.

Подчеркивается, что на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнение властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации.

"Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства", - заявили нардепы.

По мнению парламентариев, создание Консультативного совета на таких условиях может поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации и продолжение санкций наших западных партнеров.

Депутаты обратились к Владимиру Зеленскому с требованием дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений.

"Также призываем президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров", - подытожили в заявлении.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщал "Апостроф", во время презентации национальной платформы примирения и единства (НППЕ), инициированной помощником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, эксперт по коммуникативным технологиям Марина Хацаюк использовала лексику сепаратистов, возложив ответственность за конфликт на "элиты Украины и Донбасса".

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: