В "Слуге народа" сделали громкое обращение к Зеленскому

Народные депутаты из партии "Слуга народа" опубликовали совместное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выступили категорически против поставок воды в оккупированный Крым и подчеркнули неприемлемость заявления, что на востоке страны - внутренний конфликт.

Соответствующий текст на своей странице в Facebook разместил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Кроме того, инициативу поддержали Егор Чернев, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Лео Герос, Дмитрий Наталуха, Анна Бондар, Никита Потураев, Иван Юнаков, Богдан Яременко, Виктория Подгорная, Игорь Васылив.

Вскоре народный депутат Никита Потураев сообщил "Апострофу", что с группой коллег направляется в Офис президента Украины для консультаций. При этом он не уточнил, сколько народных депутатов находятся вместе с ним, а также сколько человек подписало заявление.

"Мы сейчас заходим в Офис президента для консультаций. Извините, не могу разговаривать", - сказал он изданию.

В заявлении подчеркивается, что парламентарии не могут не обратить внимания на ряд событий вокруг переговоров с Российской Федерацией. В частности, особую обеспокоенность вызывает решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, в который войдут на равных правах представители Украины и ОРДЛО.

"В связи с этим считаем целесообразным заявить, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" №2268 от 2018 года Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях", - сказано в заявлении.

Подчеркивается, что на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнение властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации.

"Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства", - заявили нардепы.

По мнению парламентариев, создание Консультативного совета на таких условиях может поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации и продолжение санкций наших западных партнеров.

Депутаты обратились к Владимиру Зеленскому с требованием дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений.

"Также призываем президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров", - подытожили в заявлении.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщал "Апостроф", во время презентации национальной платформы примирения и единства (НППЕ), инициированной помощником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, эксперт по коммуникативным технологиям Марина Хацаюк использовала лексику сепаратистов, возложив ответственность за конфликт на "элиты Украины и Донбасса".