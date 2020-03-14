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Обращение "слуг народа" к Зеленскому по поводу Минска: появились новые скандальные детали

суббота, 14 марта 2020, 23:22
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Часть народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые накануне обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить легитимизацию боевиков ДЛНР на переговорах в Минске, удалили свои посты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от партии "Голос" Николай Выговский.

По его словам, некоторые нардепы удалили посты с обращением, некоторые ограничил доступ сразу ко всей странице.

В комментариях нардеп Игорь Фрис рассказал, зачем удалил пост и какие изменения в него внес.

Как ранее сообщал "Апостроф", нардепы из фракции "Слуга народа" опубликовали совместное обращение к Владимиру Зеленскому, в котором заявили о недопустимости договоренностей Контактной группы, которые дают представителям ОРДЛО равные права с представителями Украины.

Подробнее о договоренностях читайте в материале "Апострофа": Новые соглашения по Донбассу: что хотят подписать у Зеленского в Минске.

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