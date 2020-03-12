Коронавирус может сорвать принятие Радой важных решений: источник раскрыл детали

Следующая пленарная неделя в Верховной Раде может быть отменена из-за коронавируса.

Об этом рассказал источник в Верховной Раде не под запись.

На следующей неделе, в частности, планировалось продолжить рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли и назначение нового генпрокурора.

"Сейчас решается, будут ли заседания парламента", - отметил собеседник.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.

Напомним, что по данным на 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, скончались уже более 4900 пациентов.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует провести вторую эвакуацию украинцев из Китая, где вспыхнул коронавирус.