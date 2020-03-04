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Землю в Украине хотят распродать за бесценок: обнародованы скандальные данные

среда, 04 марта 2020, 17:14
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В случае открытия рынка земли в Украине, ее продадут за практически даром: каждому готовому пустить свой земельный пай под молоток заплатят 8 гривен за один квадратный метр.

Такой вывод можно сделать, исходя из письма Минэкономики, адресованного на имя нардепа от Слуги народа Олега Дунды, выдержки из которого тот опубликовал на своей Facebook-странице.

Отметим, что за период, начиная с 2020 по 2024 годы будет продано 4990 га земли, а именно: в 2020 году - 375 тысяч га земли, в 2021-м - 1593 га земли, в 2022 году - 1322 га земли, в 2023-м - 893 тысячи га земли, в 2024 году - 807 тысяч га земли.

При этом цена, по которой будут реализовывать землю, будет составлять 3354 доллара США в 2020 году на 1 га земель государственной собственности и 2236 долларов за 1 га земли долевого участия. Интересно, что к 2024 году цена за 1 га земли практически не изменится.

Для сравнения, стоит отметить и тот факт, что один квадратный метр земли в Сингапуре стоит от 710 до 1313 долларов или от 17 670 грн до 32 693 грн.

В свою очередь, в Украине 1 га планируют продавать по 3354 доллара. Таким образом один квадратный метр украинской земли стоит 0,33 доллара или 8 гривен, что в 4 тысячи раз меньше цены одного квадратного метра земли в Сингапуре.

Стоимость продажи земли в Украине, документ
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Стоимость продажи земли в Украине, документ
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Стоимость продажи земли в Украине, документ
1 / 1
Стоимость продажи земли в Украине, документ
1 / 1
Стоимость продажи земли в Украине, документ
1 / 1
Стоимость продажи земли в Украине, документ
1 / 1
Стоимость продажи земли в Украине, документ
1 / 1
Стоимость продажи земли в Украине, документ
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Как сообщал "Апостроф", ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что даже в случае принятия соответствующего законопроекта зимой рынок земли не получится открыть раньше осени 2020 года.

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