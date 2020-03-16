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Земля и новый прокурор: за что будет голосовать Рада в разгар коронавируса

понедельник, 16 марта 2020, 23:45
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Во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины на заседании будет рассматривать вопросы о коронавирусе, назначении нового генпрокурора и продаже земли.

Об этом сообщают источники "Апострофа".

"Президент сегодня все решил и озвучил депутатам. Завтра хотят голосовать землю и генпрокурора", - сказал собеседник из президентской партии "Слуга народа".

Напомним, заседание пройдет 17 марта и начнется в 08:00.

Согласно с проектом постановления, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.

Проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора" был зарегистрирован в Раде 16 марта.

Отметим, что Ирина Венедиктова в августе 2019 - декабре 2019 года возглавляла Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта президент Украины Владимир Зеленский собрал на встречу партию "Слуга народа" для проведения заседания касательно голосования за закон про рынок земли.

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