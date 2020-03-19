Кто подставил Зеленского: интересные данные про зараженного коронавирусом нардепа

Народный депутат Сергей Шахов, у которого был подтвержден коронавирус, опроверг озвученную президентом Владимиром Зеленским информацию о том, что его карточка была зарегистрирована на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!" - написал депутат.

Шахов также заявил, что команда Зеленского якобы "дезинформирует" его.

Отметим, в своем видеообращении 18 марта Владимир Зеленский заявил, что в системе была зарегистрирована карточка Шахова для голосования.

"Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосования. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - заявил президент.

В Верховной Раде в ответ на запросы журналистов заявили, что 17 марта нардеп Сергей Шахов на заседании отсутствовал.

Как ранее сообщал "Апостроф", после известия о подтверждении заражения коронавирусом нардепа Сергея Шахова, в Верховной Раде проверяют спикера парламента Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным.