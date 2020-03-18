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Коронавирус в Раде: заразиться могли спикер и нардепы

среда, 18 марта 2020, 19:55
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После известия о подтверждении заражения коронавирусом народного депутата Сергея Шахова, в Верховной Раде проверяют спикера парламента Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным нардепом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным источников издания в руководстве парламента, в Раде определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым, и проводят их проверку. Среди них - спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Разумков чувствует себя хорошо. Но все равно проверится", - утверждает источник УП.

Сергей Шахов утверждает, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. Однако, на сайте общественного движения "ЧЕСНО" указано, что нардеп 12 марта посещал заседания экологического комитета.

Нардеп Александр Мариковский, который состоит с Шаховым в одном комитете Рады, сообщил, что его коллега вернулся из Европы 11 марта.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Верховной Раде разрабатывают изменения в регламенте, которые позволят проводить голосования по некоторым законам в режиме онлайн.

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