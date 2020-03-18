Коронавирус в Раде: появилось громкое заявление о нардепе

У народного депутата от группы "Довіра" Сергея Шахова все же подтвердился коронавирус.

Об этом 18 марта он лично сообщил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По словам депутата, ему позвонили врачи и сказали, что подтвержден коронавирус.

При этом Шахов отмечает, что чувствует себя нормально, температура упала.

"Я считаю что это не страшная болезнь, а просто грипп", - сказал он в эфире.

Информацию о заражении депутата также подтвердили в Министерстве здравоохранения Украины.

В то же время в аппарате Верховной Рады сообщают, что Шахов отсутствовал 18 марта в Раде. Также он пропустил внеочередное заседание 17 марта.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.