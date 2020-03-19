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Путин отличился в Крыму новым заявлением про украинцев и "единый" язык: видео

четверг, 19 марта 2020, 07:29
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Президент России Владимир Путин отличился очередным скандальным заявлением по поводу украинцев. Во время визита в оккупированный Севастополь 18 марта российский президент отметил, что украинцы до XIII века назывались русскими.

"До XIII века украинцы… Ну, те люди, которые сейчас себя считают украинцами и являются таковыми… И все проживавшие в Московском царстве, и проживавшие в Речи Посполитой, то есть в Польше… Все православные назывались не иначе как русскими! И никакого различия даже по языку не было! Только начиная с конца XIII века в результате ополячивания появляются элементы расхождения в языке!" - отметил Путин.

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На эти слова отреагировал известный блогер Алексей Голобуцкий. На своей странице в Facebook он отметил, что Путин, как и его предки в 18 веке, активно пользуется пропагандистской ложью.

"Путин точно знает, чего он добивается подобной пропагандистской ложью - как это с начала 18 веке знали в Московии. Московия тратила огромные казенные деньги на подкуп европейских историков и географов, чтобы писали "Россия" вместо настоящего "Московия", чтобы вписывали московские племена к "европейцев" или "славян", а их языки - к "славянским", - пишет блогер.

Он считает, что РФ в таком обеспечении собственного фундамента последовательная и твердая, в отличии от Украины.

"Не так много на сегодня в Украине людей, даже образованных, сможет уверенно и аргументировано возразить "мышебратство" с россиянами. Школьники до сих пор изучают очень сомнительные теории на уроках по языку, литературе, истории, географии - где мы и Московия, мы и московиты, мы и РФ рассматриваются в едином контексте", - добавил он.

По словам Голобуцкого, украинское руководство должно жестко отреагировать на высказывание Путина, а МИД должно направить ноту протеста не только в Кремль, но и в ООН и ЕС.

Напомним, что Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка.

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