RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.20
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 марта

20:05
В Италии коронавирус за сутки убил почти 500 человек
19:02
В офис, в бар и на каждый день: 8 стильных образов с белой рубашкой на весну 2020 Lime
18:56
В США произошло мощное землетрясение: опубликовано видео
18:46
Путин объявил украинцев русскоязычными: опубликован документ
18:06
Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет Lime
17:15
Актер Идрис Эльба поделился страхами после диагностики коронавируса Lime
17:00
Отвечаем на главные вопросы об отмене Евровидения-2020 - что с песнями и почему не провели онлайн? Lime
16:36
Умерла известный украинский дизайнер - она одевала звезд шоу-бизнеса Lime
16:13
Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по голове Lime
15:32
Песенный конкурс Евровидение-2020 не состоится: главное Lime
15:24
8 бесплатных онлайн-курсов и лекций, которыми можно занять себя на карантине Lime
14:23
Муж Регины Тодоренко признался жене и сыну в любви, но толкать романтические речи он точно не мастер Lime
Все новости

Путин объявил украинцев русскоязычными: опубликован документ

среда, 18 марта 2020, 18:46
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка.

Соответствующий документ появился в открытом доступе на сайте президентской администрации РФ.

В документе говорится, что украинские граждане, которые владеют русским языком, смогут при желании быть признаны "свободно владеющими русским языком" по решению уполномоченной комиссии. Такое решение комиссии необходимо для предоставления лицу российского гражданства.

Таким образом, украинцы согласно новому решению президента РФ, получат упрощенный доступ к российскому гражданству.

Срок вступления документа в силу – 90 дней, таким образом, украинские граждане смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре уже к концу июня 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Госдума РФ упрощает доступ к получению российского гражданства. В частности, паспорт гражданина РФ лицо может получить, даже если не откажется от гражданства другой страны. Такие инициативы были запущены группой российских депутатов, которую своим указом создал президент РФ Владимир Путин.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: