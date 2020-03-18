Путин объявил украинцев русскоязычными: опубликован документ

Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка.

Соответствующий документ появился в открытом доступе на сайте президентской администрации РФ.

В документе говорится, что украинские граждане, которые владеют русским языком, смогут при желании быть признаны "свободно владеющими русским языком" по решению уполномоченной комиссии. Такое решение комиссии необходимо для предоставления лицу российского гражданства.

Таким образом, украинцы согласно новому решению президента РФ, получат упрощенный доступ к российскому гражданству.

Срок вступления документа в силу – 90 дней, таким образом, украинские граждане смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре уже к концу июня 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Госдума РФ упрощает доступ к получению российского гражданства. В частности, паспорт гражданина РФ лицо может получить, даже если не откажется от гражданства другой страны. Такие инициативы были запущены группой российских депутатов, которую своим указом создал президент РФ Владимир Путин.