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Украине угрожает дефолт: Зеленский обратился к нардепам с тревожным заявлением

воскресенье, 29 марта 2020, 20:38
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса и в случае отсутствия помощи от международных партнеров Украине угрожает падение экономики и дефолт.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что в понедельник, 29 марта, должно состояться заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться два "жизненно важных закона".

"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и угроза дефолта", - отметил Зеленский.

"Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами", - добавил президент.

Подробнее о вероятности дефолта в Украине читайте в материале "Апострофа": Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского.

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