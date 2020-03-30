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Что происходило под стенами Рады во время скандальных голосований: эксклюзивные фото

понедельник, 30 марта 2020, 15:30
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады должен был рассматриваться сразу ряд важных вопросов: представители некоторых организаций не смогли удержаться от того, чтобы выступить под стенами парламента, несмотря на карантин.

Фото акции сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На снимках можно увидеть, что рядом с Верховной Радой проехала колонна автомобилей с флагами "Национального корпуса". После этого несколько активистов вывесили на заборе возле здания парламента баннер со слоганом: "Голосование за рынок земли вредит вашему здоровью".

В целом, как можно увидеть на фото, людей возле Верховной Рады было немного.

Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Рада коронавирус протест карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада на внеочередном заседании не одобрила законопроект об изменениях в государственный бюджет, которые планировали внести в него из-за пандемии коронавируса Covid-19.

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