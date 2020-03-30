Рада провалила голосование за закон по изменениям в госбюджет

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании не одобрила законопроект об изменениях в государственный бюджет, которые вносятся в него из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

За законопроект проголосовало только 223 нардепа, при требуемых 225 голосах.

В предложенном проекте изменений в бюджет предлагалось уменьшить доходы на 123 миллиарда гривен, увеличить бюджет в три раза – на 200 миллиардов гривен, и создать фонд противодействия коронавирусу.

Как сообщал "Апостроф", ранее на этом же заседании, в понедельник, 30 марта, Верховная Рада проголосовала за отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского. В то же время, назначение новых министров парламент также провалил.