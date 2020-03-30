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Рада готовится принять важные законы: онлайн трансляция заседания 30 марта

понедельник, 30 марта 2020, 13:18
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В понедельник, 30 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с эпидемией коронавируса.

На "Апострофе" доступна онлайн-видео трансляция заседания Рады.

Заседание начнется в 14:00. В эти минуты в здании парламента проходит согласительный совет.

Во время сегодняшнего заседания депутаты рассмотрят такие документы:

- проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;

- проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;

- законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;

- проект Закона о внесении изменения в раздел XI Переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;

- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О комитетах Верховной Рады Украины;

- проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине;

- вопросы об увольнении Уманского И.И. с должности министра финансов Украины, Емца И.М. - с должности министра здравоохранения Украины, а также о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины, Марченко С.М. - министром финансов Украины и Богуславец А.А. - министром энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- законопроект о внесении изменений в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год;

- законопроект о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке.

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