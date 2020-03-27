Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады: что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада соберется на заседание в понедельник, 30 марта.

Об этом он рассказал журналистам после встречи с главами фракций парламента.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоялось именно в понедельник", – отметил Зеленский.

По его словам, обсуждаться будут вопросы борьбы с коронавирусом и соответствующих изменений в бюджет.

"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, не остановить экономику из-за тех или иных сокращений. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди - учителя, медики, любые наши госслужащие", – заявил президент.

Напомним, подробнее о возможных последствиях коронавируса для экономики и бюджета Украины читайте в материале "Апострофа": Жизнь после эпидемии: как коронавирус изменит политическое и экономическое бытие украинцев.