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Рада отправила в отставку министров финансов и здравоохранения: результаты голосования

понедельник, 30 марта 2020, 14:29
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В понедельник, 30 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

За отставку Игоря Уманского проголосовали 249 нардепов. Против этого решения проголосовало 7 депутатов, воздержалось 59 человек, не голосовало - 26.

Отставку Ильи Емца одобрил 271 народный депутат. Против увольнения главы Минздрава проголосовали 27 нардепов, воздержались - 23 депутата, еще 22 не голосовали.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее, 29 марта, оба министра, Игорь Уманский и Илья Емец, написали заявления об отставке по собственному желанию. Также в этот день прошла встреча представителей парламентских фракций с возможными кандидатами на должности министров.

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