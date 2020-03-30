Рада приняла "антиколомойский" закон в первом чтении: результаты голосования

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", за проголосовало 267 депутатов.

Рынок земли и закон про банки: онлайн видеотрансляция вечернего заседания Рады

За закон проголосовали 267 народных депутатов.

Напомним, что 24 марта премьер министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду проект закону.

До сегодня, в нашем законодательстве не было прописано что делать, если вдруг акционер банка через суд оспорит решение регулятора о национализации его банка.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада на внеочередном заседании не одобрила законопроект об изменениях в государственный бюджет, которые планировали внести в него из-за пандемии коронавируса Covid-19.