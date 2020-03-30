Рынок земли и закон про банки: онлайн видеотрансляция вечернего заседания Рады

В понедельник, 30 марта, в Верховной Раде пройдет еще одно внеочередное заседание.

Когда именно начнется заседание пока что неизвестно, сообщается, что в 16:00, но по другим данным в 16:30.

Повестка дня пока плавающая - одни говорят, что бюджет и кадровые вопросы, которые были провалены на первом внеочередном заседании. Другие пишут, что законы "о банках" и рынок земли.

Напомним, что в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал депутатов принять эти два законопроекта (земля и банки - "Апостроф") для получения кредита МВФ.

Также, на внеочередном заседании должны рассмотреть законопроект № 3254 "О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих".

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада на внеочередном заседании не одобрила законопроект об изменениях в государственный бюджет, которые планировали внести в него из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Ранее на этом же заседании, в понедельник, 30 марта, Верховная Рада проголосовала за отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского. В то же время, назначение новых министров парламент также провалил.