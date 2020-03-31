Ермак провел брифинг по трем важным вопросам: видео и главные тезисы

31 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел брифинг в Киеве, во время которого ответил на вопросы журналистов. В частности, он затронул тему коронавируса, переговоров в нормандском формате и скандал с так называемыми "пленками Ермака".

Коронавирус в Украине

По словам Ермака, ежедневно Украина получает все необходимые средства, экспресс-тесты и медицинские маски.

Он подчеркнул, что страна должна обеспечить готовность инфраструктуры, чтобы в Украине можно было "оперативно проверить, установить диагноз, и если это коронавирус - дать необходимую помощь".

"Тысячи граждан вернулись со стран где сейчас вспышки коронавируса. Для власти важен вопрос обсервации этих людей", - отметил он.

Переговоры в нормандском формате

По словам главы ОПУ, в данный момент главным условием для проведения следующего саммита в нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей. В первую очередь, должно быть прекращение огня.

"Украина всегда делала все, чтобы выполнить Минские соглашения, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня", - сказал он.

Также Ермак добавил, что в ТКГ продолжаются консультации по созданию Консультативного совета. Он подчеркнул, что члены так называемых "ДНР" и "ЛНР" "никогда не станут полноправными участниками ТКГ".

Скандал с "пленками Ермака"

Глава ОПУ подтвердил информацию о том, что уже обратился в ГБР, ГПУ и САП по факту публикации материалов, в которых его брат якобы продает должности.

"Эти органы проведут расследование всех фактов, связанных с пленками. Я гарантирую, что сегодня власть на это влиять не будет", - сказал он.

По словам Ермака, депутат Гео Лерос, который опубликовал эти материалы, "является инструментом, при помощи которого сегодня борются с украинской властью".

"Я остановил попытки этого мужчины, который является членом "Слуги народа", путем обмана назначить на должность замминиста в одном из министерств человека из прошлой власти", - сказал он.

Ранее Лерос заявил, что скандальные "пленки Ермака" ему передали бесплатно по почте.