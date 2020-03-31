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Прислали на почту: нардеп из "Слуги народа" сделал неожиданное заявление о компромате на Ермака

вторник, 31 марта 2020, 10:27
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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что скандальные "пленки Ермака", на которых брат главы ОП Андрея Ермака якобы торгует должностями, ему передали бесплатно по почте.

Как сообщает "Апостроф", в интервью изданию "НВ" депутат отказался раскрывать какие-либо детали, так как они станут тайной следствия.

"Я указал почту, на которую люди начали присылать свою информацию. На почту мне прислали очень много разной информации, очень много. Ее, конечно, надо проанализировать", – сказал политик.

По словам Лероса, флешку с "пленками Ермака" он получил 27 марта и сразу же передал ее журналистам программы "Схемы".

"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее брат Ермака интересно ответил на громкие обвинения в коррупции.

Также всплыли фамилии фигурантов, замешанных в скандале с громкими обвинениями против Ермака.

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