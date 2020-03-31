В Раду внесли постановление об отмене запуска рынка земли в Украине

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене голосования парламента о запуске рынка земли.

Законопроект № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 31 марта был опубликован на сайте парламента.

Инициатором постановления является внефракционный народный депутат Антон Поляков, которого исключили из состава фракции "Слуга народа" в декабре 2019 года. Кроме него аналогичное постановление зарегистрировала внефракционный нардеп Оксана Савчук ( "Свобода").

Так как проект постановления об отмене решения Рады уже зарегистрирован, у спикера не будет возможности поставить под ним свою подпись и передать на рассмотрение президенту.

Напомним, ранее предполагалось, что стоимость одного гектара земли в Украине после открытия рынка составит около 2 200 долларов.