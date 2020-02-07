Новый провал "слуг народа": почему земля не идет в руки команде Зеленского

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Но голыми руками "землю взять не удалось" - эпопея с голосованием может затянуться надолго. Из 4018 поправок нардепы 6 февраля успели рассмотреть только 184. А изначально на Банковой рассчитывали завершить голосование за один день. Почему команда президента не смогла договориться с парламентом и какие подводные камни могут помешать результативному голосованию, - узнавал "Апостроф".

Первые потуги монобольшинства проголосовать за закон о рынке земли были предприняты в середине декабря прошлого года. Однако после силовых стычек под стенами Верховной Рады рассмотрение документа перенесли. 6 февраля силовое противостояние продолжилось уже в стенах парламента.

Перед началом заседания фракция "Слуга народа" собралась на закрытое совещание, которое посетил президент Владимир Зеленский. По результатам этого мероприятия было принято решение вынести законопроект о рынке земли в сессионный зал. Как рассказал "Апострофу" один из нардепов, принимавших участие во встрече, разговор был тяжелый, но конструктивный.

"Никаких угроз не было, давления тоже. Президент говорил, что закон необходим для дальнейшего сотрудничества с МВФ. Говорили о привлечении инвестиций и доверии со стороны наших зарубежных партнеров. Есть четкое понимание сложной экономической ситуации в стране, необходимой поддержки. Решили провести внутрифракционное голосование, условием было решение 2/3 фракции. Большинство депутатов поддержали", - говорит собеседник "Апострофа".

Вместе с тем, так называемая "группа Коломойского" вразумительного ответа не давала, заявив, что будет смотреть по обстоятельствах. Депутаты, которых связывают с олигархом, часто демонстрируют свою независимость. К этому добавился еще один немаловажный аргумент – накануне СБУ провела обыски в студии программы "Секретные материалы" на канале "1+1". Обыски проходили в ходе мероприятий по расследованию фактов "прослушки" премьер-министра Алексея Гончарука.

"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, но лично я голосовал против", – говорил в кулуарах неформальный лидер "группы Коломойского" Александр Дубинский.

Однако перед началом заседания у "слуг" уверяли журналистов, что необходимые 226 голосов в зале найдутся. В противном случае обещали прибегнуть к помощи внефракционных депутатов. Впрочем, стопроцентной уверенности ни у кого не было. К тому же оставался открытым вопрос рассмотрения поправок, которые народные депутаты подали ко второму чтению. А их было внесено более четырех тысяч.

Около трех тысяч поправок были от фракции "Опозиционная платформа – За життя!" (ОПЗЖ). Тут следует уточнить, что во время рассмотрения на профильном комитете были поддержаны только девять поправок, а все остальные были отклонены.

Утреннее заседание началось с перерыва. По требованию оппозиции главы фракций и групп удалились на совещание в кабинет спикера. Оппозиционные депутаты предлагали вернуть законопроект на рассмотрение в профильный комитет, чтобы еще раз пройтись по поправкам. Перерыв продлевали дважды.

Перерыв в Верховной РадеФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

"Говорили долго. Договорились не рассматривать законопроект всю ночь, а пойти по регламенту. Главы оппозиционных фракций молча развернулись и ушли. Потом начался цирк", - говорит собеседник.

Буквально сразу после встречи депутаты фракций ОПЗЖ и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Несколько депутатов устроили потасовку, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла в президиуме место спикера Дмитрия Разумкова. В пылу борьбы она даже сломала микрофон. Занятое место Тимошенко не покидала до конца пленарного заседания, которое пришлось вести первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Не обошлось без депутатских единоборств и обсценной лексики. В частности, в Сеть попало видео, на котором народные депутаты Алексей Кучеренко ("Батькивщина") и Максим Ткаченко ("Слуга народа") демонстрируют свой уровень депутатской этики в отношении друг друга. В ходе толкучки в президиуме досталось народному депутату Сергею Власенко ("Батькивщина").

После потасовки Верховная Рада продолжила работу, продлив вечернее заседание до 19.30. За это решение проголосовали 226 народных депутатов. При этом было решено рассматривать каждую поправку к законопроекту отдельно.

"Когда мы договариваемся о том, что никто не будет блокировать президиум, даст руководству Верховной Рады по регламенту идти по решению вопросов повестки дня, то надо делать именно так. Всегда получалось договориться, но сегодня что-то пошло не так", - сказал с парламентской трибуны Разумков.

По словам собеседника "Апострофа", вся заковырка состояла в том, что в руководстве фракции монобольшинства велись переговоры с ОПЗЖ на предмет отзыва поданных поправок. Однако договориться не удалось.

"Будем договариваться дальше. Во вторник говорили о кресле вице-премьера для представителей ОПЗЖ, возможно, ставки придется поднять. Тимошенко также добилась своего: заняв место Разумкова, она стала символом протеста. Голоса у нас есть. Вопрос, когда мы сможем проголосовать – сейчас или через четыре тысячи поправок", - говорит он.

По оценкам первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на рассмотрение поправок уйдет больше двух месяцев. Это в том случае, если каждое пленарное заседание будет продлеваться на полтора-два часа.

Лидер "Батькивщины" же призвала прекратить рассмотрение проекта о рынке земли и провести земельный референдум. Настаивают на референдуме и в ОПЗЖ. Но выполнить ультиматум "Батькивщины" и ОПЗЖ невозможно чисто технически: в Украине до сих пор не принят закон про всеукраинский референдум. Это все указывает на то, что вопрос открытия рынка земли будет затягиваться на неопределенный срок.

Сторонники "Батькивщины" у стен Верховной РадыФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Монобольшинство уже неоднократно демонстрировало хорошую мину при плохой игре. Как пример, последнее голосование за сокращение депутатского корпуса Верховной Рады до 300 человек. Тогда "Слуга народа" дала только 197 голосов из 248 возможных, и неясно как у Зеленского хотят голосовать за изменения в Конституцию, поскольку для этого нужно где-то взять 300 голосов.

Аналогичная ситуация с законом о земле. Фракция "Европейской солидарности" заявила, что не будет голосовать за законопроект. В "Голосе" проголосуют только в случае, если их поправки будут учтены. Против выступила депутатская группа "За майбутнє", которую называют близкой к бизнесмену Игорю Коломойскому. Если с оппозицией не договорятся в ближайшее время, рынка земли не будет. Равно как и новой программы сотрудничества с МВФ.

Впрочем, в "Слуге народа" к этому обстоятельству относятся весьма сдержано.

"Мы живем в Украине? Это вопрос Украины. А если это важно для Международного валютного фонда - это их дело. У нас есть позиция в парламенте. Мы работаем на благо Украины. А МВФ – это отдельная история. Он важен, у нас сотрудничество. Но мы не можем ради МВФ делать какие-то кульбиты с подвывертами", – сказал журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.