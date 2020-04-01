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Кабмин принял важное решение по пенсиям для украинцев: когда и на сколько повысят

среда, 01 апреля 2020, 13:57
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Фото: Facebook

1 апреля на заседании Кабинета министров Украины были рассмотрены вопросы введения нескольких видов доплат для пенсионеров во время карантина.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, было утверждено введение трех видов доплат для пенсионеров:

  • С 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн.
  • Единовременное пособие в сумме 1 000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5 000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.
  • Проведение индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.

"Инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - отметил премьер.

Напомним, что украинских пенсионеров весной 2020 года ждут сюрпризы с выплатами - отдельным категориям граждан их повысят.

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