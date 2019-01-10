Все бесплатно и доллар по 8: в сети показали идеальную программу кандидата в президенты

Журналист и блогер Аркадий Бабченко обобщил самые "популярные" требования украинцев и предложил "идеальную" программу для кандидата в президенты.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Первым пунктом программы стало обещание сделать бесплатными газ, воду и гречку. Вторым – "доллар по восемь".

"У олигархов всё отобрать. Не олигархам всё раздать. Но кроме земли! Иначе её китайцы заберут. Но бурштын копать можно. И Карпаты пилить тоже. Не земля же - как бы и не считается", – с сарказмом пишет Бабченко.

Юмор журналиста оценили в комментариях.

"Жалко, Аркадий, что Вы не можете быть президентом Украины. С такой программой Вас бы избрали в два счета!", – пишут пользователи.

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