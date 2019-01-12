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В СБУ вызвали одного из кандидатов в президенты: названа причина

суббота, 12 января 2019, 21:09

В субботу, 12 января, кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко вызвали в СБУ в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Ранее Гриценко заявлял, что получил повестку на допрос. Касательно причин вызова он посоветовал обратиться к президенту Петру Порошенко: "Он лучше знает, почему меня туда вызывают".

В то же время, в СБУ отметили, что "с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения".

Как пояснили в ведомстве, вызов Гриценко связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма

Там добавили, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ "являются патриотической гражданской позицией".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ из состава Объединенных сил задержали мужчину, который по указаниям российских спецслужб готовил в Украине теракты.

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