В Кремле уверены, что война на Донбассе может закончиться только после новых выборов в Украине и после ряда переговоров.

Об этом сообщает Корреспондент.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что война на Донбассе может закончиться после выборов в Украине. Судьба переговоров будет зависеть от того, кто придет к власти.

В частности, Песков прокомментировал вопрос журналистов о вероятности того, что ситуация на Донбассе превратится в замороженный конфликт на несколько десятилетий.

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", - заявил Песков.

Как сообщал "Апостроф", ранее одиозный соратник Медведчука оказался координатором сепаратистов в Киеве.