Известный россиянин рассказал, как "честные патриоты" в Украине играют на руку Путину

Большинство кандидатов президенты Украины, которые не знают истинных планов президента России Владимира Путина насчет Украины, играют ему этим на руку.

В этом уверен российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Путин от Украины никогда не отстанет. Задачей Путина и его окружения является уничтожение Украины как суверенного государства и полного подчинения ее так называемому "русскому миру". Сейчас ситуация так быстро меняется, что тут вообще трудно что-либо прогнозировать. Но, скорее всего, сейчас в Москве избрали тактику выжидания, чтобы посмотреть, что будет на выборах в Украине. В Кремле ждут, что появится руководство, которое их больше устраивает. Тем более, что от ряда кандидатов, не называя фамилий, раздаются такие голоса, что действующая власть не умеет разговаривать с россиянами, а "мы лучше знаем и лучше договоримся". В Москве это внимательно слушают и ждут. Но для Москвы разговор может быть только один – большее количество уступок и большая капитуляция. Эти кандидаты в президенты Украины – честные украинские патриоты, но они до конца не понимают природу российской власти и имеют какие-то иллюзии, что приедут, сядут с Путиным, что-то напишут на бумажке и договорятся. Но такого не будет. А Москва пока решила подождать и посмотреть, что из этого выйдет", - говорит он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский.